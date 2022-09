Juliette Binoche'dan 'aşk üçgeni' itirafı

Yeni filminde eşi ve eski sevgilisi arasında kalan kadını canlandıran dünyaca ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche, daha önce bir 'aşk üçgeninin' içinde kaldığını belirterek '20'li yaşlarımda iki erkeğe aşık olmuştum. Dayanılmazdı.' itirafında bulundu

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche, başrolünde oynadığı Bıçağın İki Yüzü (Both Sides of the Blade) filmi ve kendi özel hayatı hakkında The Guardian'dan Ryan Gilbey'e konuştu. 58 yaşındaki Fransız oyuncu, filmde eşi ve eski sevgilisi arasında kalan bir kadının canlandırıyor.

Binoche, daha önce bir 'aşk üçgeninin' içinde kaldığını belirterek "20'li yaşlarımda iki erkeğe aşık olmuştum. Dayanılmazdı. Kesinlikle katlanılmazdı. Aşk üçgeninden suçluluk duygusu hissederek, bir erkekten ayrılarak çıkabildim. Ancak, diğeriyle ilişkim de bir süre sonra bitti. Bence, ilişkiyi bir şekilde mahvetmek zorunda kalmıştım" ifadelerini kullandı.

"Herkes acı çekiyordu"

Binoche, sözlerine "Mümkün olmayan bir üçgendi çünkü herkes acı çekiyordu. Bazıları bunu yapabilir. Ben yapamadım. Yıkıcı bir durumdu ve cesaretli olman gerekiyor. Yarattığı tahribatı tamamen anlayabiliyorum. Her birimiz için acı verici bir durumdu" diyerek devam etti.

Aşk ve aşk üçgenleri hakkında düşündüklerini paylaşan Juliette Binoche "Ne kadar rasyonel bir durum bilmiyorum. Hepimiz çok kutupluyuz. Aşık olabiliriz ama sevdiğimiz kişi düşmanınız da olabiliyor" değerlendirmesini yaptı.

Binoche, geçmişteki bu deneyiminin filmdeki karakterini hazırlanırken kendisine yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

Fransız oyuncu, Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieślowski'nin Üç Renk üçlemesinin 'Mavi' ve 'Beyaz' filmlerindeki performansıyla biliniyor. Binoche, aynı zamanda başrolünü Johnny Deep ile paylaştığı 'Çikolata' ve 'Ölesiye' filmlerinde de başrol oynamıştı.

Türkiye'de 2 Eylül'de vizyona giren Bıçağın İki Yüzü filmi, Başka Sinema salonlarında gösterimde bulunuyor. .