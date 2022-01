James Bond gerçek hayatta yaşayabilir miydi?

James Bond 007, Ian Fleming tarafından 1952'de yazılan hayalî bir İngiliz ajan karakteridir. Bu karakter üzerine günümüze kadar 27 film çekilmiştir. James Bond film serisi dünya çapında sevilen ve hasılat rekoru kıran bir yapımdır. Bu sebeple hakkında birçok yazı yazılmıştır. Seri hakkında çok yorum yapılsa da karakterin yaşadığı maceralar üzerine pek yorum yapılmamıştır. Bilindiği gibi James Bond filmde pek çok olayın içine karışmakta ve ölümle yüzlerce kez karşı karşıya gelmektedir. Sizce gerçek hayatta bir ajan James Bond gibi olaylar yaşarsa hayatta kalabilir mi?

Dünyada büyükten küçüğe kadar herkes “Ben Bond James Bond” repliğinin hangi film karakterine ait olduğunu az çok bilmektedir. Aksiyon filmlerinin atası sayılan James Bond film serisi günümüze kadar şöhretini korumuştur. Şüphesiz bu şöhret İngiliz ajanı olan James Bond'un sürekli yaşadığı aksiyon dolu maceralarından gelmektedir. Filmde James Bond karakteri, çeşitli sebeplerle yüzlerce kez ölümle burun buruna gelmektedir. Gerçek hayatta bu kadar olay yaşayan birinin hayatta kalıp kalamayacağını merak eden, Nijmegen'deki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Wouter Graumansa ve Teun Bousemaab ile Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan William Stone, James Bond'un yaşamı üzerine araştırma yaptı. Araştırmaya göre James Bond'un ölmesi için tükettiği alkol bile yeterli.

James Bond filmlerinin 25'ini analiz eden ekip, 1962'nin 'Dr. No' filminden 2021'in 'No Time to Die'a kadar 3 bin 113 dakika Bond'u izleyip araştırmalarının sonucunu paylaştı. Buna göre James Bond, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, alkol zehirlenmesi, tropikal hastalıklardan kaynaklanan enfeksiyonlar ve diğer tehlikelerden nedeniyle şimdiye kadar çoktan ölmüş olmalıydı görüşündeler. Araştırmacılar, ölüm tehlikelerinin birçoğunun James Bond'un dikkatsizliğinden ve birçok güvenlik kuralını ihlal ettiğinden dolayı kaynaklandığını savunmakta. Uzmanlar ajanın filmde, kabukları üzerinde gelişebilecek bakterilere rağmen yıkanmamış meyve yerken gördüklerini ve çiğ istiridye yiyerek tekrar tekrar vibriosis, norovirüs ve hepatit enfeksiyonu riski taşıdığını söylüyor. Uzmanlar bunca sağlıksız yiyecek tüketirken ajanın dünyayı kurtarma görevinin ortasında uygunsuz bir ishal nöbeti yaşamamasına şaşırdıklarını itiraf etmekte. Ayrıca ajan filmde birçok kadınla birlikte olmakta ve dikkatsiz şekilde alkol tüketmektedir. Bu durum ise ajanın cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve alkolden zehirlenerek ölmeye yaklaştırmaktadır.

