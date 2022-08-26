Tuğçe Kazaz’dan Gülşen açıklaması! “Kıyamet çok yakın”

Gülşen konser esnasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. Gülşen’e tepkiler dinmek bilmezken dikkat çeken bir tepki de eski manken Tuğçe Kazaz’dan geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen cezaevine gönderildi.

81 ilde suç duyurusu

Gülşen'e tepkiler ise dinmek bilmiyor. Başta İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Önder olmak üzere Gülşen'e 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu. Gülşen'e dikkat çeken bir tepki de eski manken Tuğçe Kazaz'dan geldi. Tupçe Kazaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sapkınlığa davet eden kadın ‘sapık' diyorsa ahir zamandayız!

Her türlü sapkınlığa davet eden bir kadın, çok azı müstesna, her türlü sapkınlıktan uzak durmaya çalışan bir kesime sapık diyorsa ahir zamandayız, vaziyet alın, kıyamet çok yakın! Ayrıca sen, eline bayrak diye bir paçavrayı alıp Allah'a karşı savaş açarken kazanacağını mı sandın?