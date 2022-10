Dijital yayın servislerinden HBO Max'in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) lisansı onaylandığı ve platformun yakında Türkiye'de yayına hayatına başlayacağı ileri sürüldü. Peki HBO Max ne zaman yayın hayatına başlıyor? HBO Max, abonelik ücretleri, içerikleri neler?

Tüm dünyada çevrimiçi yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok yayın platformu Türkiye'de faaliyetlerine başlamıştı. En son global yayın platformlarından Disney+ Türkiye'deki yayın hayatına başlarken RTÜK lisansı alan yerli platformlar da önemli bir atılımda bulundu. Şimdi ise dünyanın en büyük yayın platformlardan biri olan HBO Max, RTÜK lisansını aldı ve Türkiye'de faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

HBO Max'in 10 yıllık RTÜK lisansı onaylandı

egirişim.com'da yer alan habere göre, geçtiğimiz gün HBO Max'in RTÜK'e yaptığı lisans başvurusu kabul edildi ve HBO Max, 10 yıllık RTÜK lisansına kavuştu. Platformun RTÜK lisansının onaylanmasıyla birlikte dünyaca büyük yapımların bulunduğu HBO Max, Türkiye'de izleyicilerle buluşacak.

WarnerMedia'nın sahibi olduğu abonelik tabanlı video servisi HBO Max, bünyesinde Game of Thrones gibi popüler HBO yapımlarını bulundururken aynı zamanda platforma özel HBO Max Originals içerikleri de yer alıyor. Son zamanlarda en çok konuşulan HBO Max Originals içeriği ise Game of Thrones dizisinin devamı olan House of Dragon.

HBO Max Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak?

HBO Max'in henüz Türkiye'de ne zaman platformunu aktif hale getireceği bilinmese de 10 yıllık RTÜK lisansının kabul edilmesiyle birlikte platformun Türkiye'de izleyicilerle buluşması için tüm yasal gereklilikler tamamlandı. Buna bağlı olarak HBO Max, çok yakın bir zamanda resmi Türkiye duyurusunu yaparak Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.