Hayat Bugün 2. bölüm izle | Show TV Hayat Bugün sezon 1 bölüm 2 konusu ve linki

Hayat Bugün 2. bölüm izle | Orijinal bir filmden uyarlanan Hayat Bugün dizisinin 2. bölümü oldukça heyecanlı geçti. Diziyi izleyemeyenler, link araştırmasına başladı. İşte Show TV Hayat Bugün sezon 1 bölüm 2 konusu ve linki!

Hayat Bugün 2. bölüm izle | Orijinal bir filmden uyarlanan Hayat Bugün dizisinin 2. bölümü oldukça heyecanlı geçti. Diziyi izleyemeyenler, link araştırmasına başladı. İşte Show TV Hayat Bugün sezon 1 bölüm 2 konusu ve linki!

Hayat Bugün 2. bölüm konusu

Barış kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Ama bu hastalığın onu yavaşlatmasına asla izin vermez. Hastaneyi baştan dönüştürmeye tam gaz devam eder. Onun bu hareketi Suzan'la karşı karşıya gelmesine neden olur.

Bu esnada hastaneye gelen ve “kırık kalp sendromu” hastası, Derin ve Aras'a hem ilişkilerini hem inançlarını sorgulatır. Ali Haydar ve Andaç, hastane sınırları dışına çıkarak, bir çocuk hasta için tüm şartları zorlarlar.

Öte yandan eski eşi Gizem'in dans gösterisine giden Barış'ı yeni bir sürpriz karşılar.

Hayat Bugün 2.bölüm izle

Hayat Bugün dizisi hakkında

İlk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Hayat Bugün dizisinin yönetmenliğini Çiğdem Bozali, senaristliğini Ayça Üzüm ve Cansu Çoban yapıyor. Medikal ve dram türündeki dizi, 2018 yapımı Amerikan dizisi olan New Amsterdam'dan uyarlandı.