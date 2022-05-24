Hakim 7. bölüm full izle | Atv Hakim yeni bölüm tek parça izle | Hakim son bölüm izle

Hakim 7. bölüm full izle | Sevilen dizi Hakim'in yeni bölümü olan 7. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 'Gizli anlaşmalar, hesaplaşmalar ve ansızın beliren büyük sırlar...' başlığıyla verildi. Peki Hakim dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Hakim 17. bölüm tek parça full Hd izle...

Sevilen dizi Hakim'in yeni bölümü olan 7. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü "Gizli anlaşmalar, hesaplaşmalar ve ansızın beliren büyük sırlar..." başlığıyla verildi. Peki Hakim dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Hakim 17. bölüm tek parça full Hd izle...

Hakim 7. bölüm full izle

Hakim dizisinin yeni bölümü olan 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Hakim yeni bölümde neler oldu?

Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir.

Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.

Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...

Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.

Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.