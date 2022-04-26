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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Hakim 4. bölüm izle | Atv Hakim yeni bölüm tek parça (4.bölüm) izle | Youtube Hakim son bölüm izle

Hakim 4. bölüm izle | Atv Hakim yeni bölüm tek parça (4.bölüm) izle | Youtube Hakim son bölüm izle

Hakim 4. bölüm izle | Hakim dizisinin son bölümü 'Gerçekler ortaya çıkacak mı?' başlığıyla ekranlara geldi. Kısa sürede sevilen dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki ama Hakim son bölümde neler yaşandı? Atv Hakim yeni bölüm tek parça yayınlandı mı? Youtube Hakim son bölüm izle...

39 Dakika Önce
2022-04-26 14:46:19
Hakim 4. bölüm izle | Atv Hakim yeni bölüm tek parça (4.bölüm) izle | Youtube Hakim son bölüm izle

Hakim dizisinin son bölümü "Gerçekler ortaya çıkacak mı?" başlığıyla ekranlara geldi. Kısa sürede sevilen dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki ama Hakim son bölümde neler yaşandı? Atv Hakim yeni bölüm tek parça yayınlandı mı? Youtube Hakim son bölüm izle...

Hakim 4. bölüm izle

Atv ekranlarında her pazartesi günü yayınlanan Hakim dizisinin son bölümü olan 4. bölümü tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

HAKİM 4. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Hakim 4. bölüm özeti

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

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