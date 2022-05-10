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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Hakim 5.bölüm izle Atv | Hakim dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle (5.bölüm) | Hakim son bölüm youtube izle

Hakim 5.bölüm izle Atv | Hakim dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle (5.bölüm) | Hakim son bölüm youtube izle

Hakim 5.bölüm izle Atv | Kısa sürede sevilen Hakim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta bayram tatiliyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü merakla izlendi. Peki Hakim son bölümde neler yaşandı? Hakim dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle...

19 Saat Önce
2022-05-10 11:10:42
Hakim 5.bölüm izle Atv | Hakim dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle (5.bölüm) | Hakim son bölüm youtube izle

Kısa sürede sevilen Hakim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta bayram tatiliyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü merakla izlendi. Peki Hakim son bölümde neler yaşandı? Hakim dizisi yeni bölüm tek parça full HD izle...

Hakim 5.bölüm izle Atv

Atv ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinin 5.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder...

Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif...

Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

Hakim 5.bölüm youtube izle

Hakim dizisi Youtube resmi kanalında yayınlandı. Youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

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