Gül Masalı 16. bölüm izle | Gül Masalı 16. bölüm konusu ne? Gül Masalı final bölümü ne zaman?

Gül Masalı 16. bölüm izle | ATV ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin final bölümüyle ilgili araştırma yapıldığı ortaya çıktı. Peki Gül Masalı final bölümü ne zaman? Gül Masalı 16. bölüm konusu ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Gül Masalı 16. bölüm izle | ATV ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin final bölümüyle ilgili araştırma yapıldığı ortaya çıktı. Peki Gül Masalı final bölümü ne zaman? Gül Masalı 16. bölüm konusu ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Gül Masalı 16. bölüm izle

Gül Masalı dizisinin 16. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Toprak'a haksızlık ettiğinin farkına varan Gonca, ondan af dilemeye ve her şeye kaldıkları yerden başlamaya karar verir. Ancak Ece'nin kurduğu sinsi oyundan bihaberdir. Ve bu kez gördükleri asla kabul edebileceği türden şeyler değildir. Toprak'ın artık Gonca'ya söyleyebileceği tek bir kelime bile kalmamıştır. Toprak'la Ece'nin bir arada olduğunu öğrenen Doktor, Ali, Nurbanu ve Fatma Ana kelimenin tam anlamıyla şoke olur.

Gül Masalı final bölümü ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin reytinglerinin düştüğü dönemlerde final konuşmaları yapılsa da herhangi bir açıklama gelmedi ve dizi devam etti.

Şimdilerde dizinin sevenleri konuyu araştırmaya devam ediyor. Peki Gül Masalı ne zaman final yapacak?

Gül Masalı dizisi şu an için final yapmayacak. Dizi tüm hızıyla pazar akşamları sevenleriyle buluşuyor.