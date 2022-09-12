DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2610 ₺

EURO

18,2521 ₺

ALTIN

999,80 ₺

BİST

3.426,88 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gül Masalı 12.bölüm izle | ATV Gül Masalı son bölüm tek parça izle (12.bölüm)

Gül Masalı 12.bölüm izle | ATV Gül Masalı son bölüm tek parça izle (12.bölüm)

Gül Masalı 12.bölüm izle | Sevilen ATV dizisi Gül Masalı'nın 12.bölümü yayınlandı. Dizinin son kozları oynanıyor. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Dizinin yeni bölümü olan 12. bölümü heyecanla bitti. ATV Gül Masalı son bölüm tek parça izle!

1 Gün Önce
2022-09-12 21:01:54
Gül Masalı 12.bölüm izle | ATV Gül Masalı son bölüm tek parça izle (12.bölüm)

Sevilen ATV dizisi Gül Masalı'nın 12.bölümü yayınlandı. Dizinin son kozları oynanıyor. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Dizinin yeni bölümü olan 12. bölümü heyecanla bitti. ATV Gül Masalı son bölüm tek parça izle!

Gül Masalı 12.bölüm izle

Dengelerin değiştirği Gül Masalı dizisinin 12. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gül Masalı son bölümde neler oldu?

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar.

Gül Masalı 12.bölüm yorumları

- Goncayla Toprağın bir ayrılıp bir barışmasından fena halde sıkıldık.

- İkide bir ayırıp durmayın Gonca ile Toprak'ı. Diziyi basitleştiriyorsunuz.

- Ecenin defolup gitme zamanı çoktan geldi de,geçiyor bile ve bir an önce gitmeli!!!

Gül Masalı 11.bölüm izle youtube | Gül Masalı yeni bölüm tek parça izle (11.bölüm) | Gül Masalı final mi olacak?
İLİŞKİLİ HABERGül Masalı 11.bölüm izle youtube | Gül Masalı yeni bölüm tek parça izle (11.bölüm) | Gül Masalı final mi olacak?
Gül Masalı 10. bölüm full izle | Youtube Gül Masalı tek parça 10.bölüm izle (yenibölüm)
İLİŞKİLİ HABERGül Masalı 10. bölüm full izle | Youtube Gül Masalı tek parça 10.bölüm izle (yenibölüm)
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş