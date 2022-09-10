Güç Yüzükleri dizisi 4. bölüm ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) 4 bölüm çıktı mı, ne zaman başlayacak? Tüm zamanların en çok merak edilen dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de Amazon Prime Video platformunda yayına girmişti. Dizinin 3. bölümü de bir hafta sonra yani 9 Eylül'de yayınlandı. Ülkemizde de milyonlarca kişi tarafından izlenen Güç Yüzükleri'nin 4. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Güç Yüzükleri (Rings of Power) 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güç Yüzükleri dizisi 4. bölüm ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) 4 bölüm çıktı mı, ne zaman başlayacak? Tüm zamanların en çok merak edilen dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de Amazon Prime Video platformunda yayına girmişti. Dizinin 3. bölümü de bir hafta sonra yani 9 Eylül'de yayınlandı. Ülkemizde de milyonlarca kişi tarafından izlenen Güç Yüzükleri'nin 4. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Güç Yüzükleri (Rings of Power) 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi olarak ekranlara geleceği yıllar öncesinden duyurulmuştu. Dizi tutkunlarının merakla beklediği Güç Yüzükleri (Rings of Power) ilk bölümü ile Amazon Prime Video platformunda 2 Eylül 2022 tarihinde gösterime girdi. İlk 2 bölümü yayınlanan dizinin 3. bölümü de 9 Eylül'de izleyicisi ile buluştu. Giderek heyecanın arttığı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin 4. bölümü izleyiciler tarafından iple çekiliyor. Dizi tutkunları tarafından beklenen 4. bölümün ne zaman yayınlanacağı açıklandı.

Güç Yüzükleri dizisi 4. bölüm ne zaman çıkacak?

Amazon Prime Video'nun çekim maliyetleri en yüksek olan dizisi olarak tarihe geçen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi yıllarca beklemenin ardından nihayet gösterime girdi. Dizinin ilk 2 bölümü Amazon Prime Video'da 1 Eylül'de yayınlandı. Dizi ülkemizde yerel saate göre 2 Eylül saat 04.00'te gösterime girmesi bekleniyordu. Dizinin 3. bölümü ise 9 Eylül'de yayına girdi. Güç Yüzükleri dizisi 4. bölümün bir hafta sonra yani 16 Eylül'de gösterime girmesi bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) 4 bölüm çıktı mı?

İlk 3 bölümü dünya genelinde on milyonlarca kişi tarafından izlenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin 4. bölümü 16 Eylül'de yayınlanacak. Amazon Prime Video üzerinden yayınlanan dizi ülkemizden de büyük ilgi ile takip ediliyor. Tüm sezonları için Amazon tarafından 1 milyar dolarlık bütçe ayrılan Güç Yüzükleri dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Güç Yüzükleri 4 bölüm ne zaman başlayacak?

Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü izleyici ile buluıştu ve izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Dizinin 3. bölümü de geçiğimiz gün yayına girdi. Güç Yüzükleri 4. bölüm henüz platformda yerini almadı. Güç Yüzükleri 4. bölüm 16 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri diğer bölümler ne zaman çıkacak?

Güç Yüzükleri dizisinin toplam 5 sezon sürmesi bekleniyor. İşte 1. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri;

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022