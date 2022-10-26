Gözcü 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Gözcü konusu ve oyuncuları | Gözcü Netflix gerçek hikayesi

Gözcü 2. sezon ne zaman çıkacak? Başrollerinde Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge'in yer aldığı Gözcü dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dizinin sevenleri ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Gözcü Netflix gerçek hikayesi ne? Netflix Gözcü konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Gözcü 2. sezon ne zaman çıkacak? Başrollerinde Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge'in yer aldığı Gözcü dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dizinin sevenleri ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Gözcü Netflix gerçek hikayesi ne? Netflix Gözcü konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Gözcü 2. sezon ne zaman çıkacak?

Gözcü dizisinin ucu çok açık ve seyircinin beklemediği gibi bitti. İzleyenler yeni bir sezon için bekleyişe girdi.

Dizinin 2. sezonunun çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Geri dönüşlere ve dizinin izlenme oranına göre ikinci sezon adına bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Gözcü dizisinin konusu

Ryan Murphy ile Ian Brennan'ın gerçek bir hikayeden uyarladığı Gözcü dizisinin başrolünde Bobby Cannavale ve Naomi Watt yer alıyor.

Gözcü konusu; Tehdit mektupları, tuhaf komşular ve korkutucu olaylar... Hayallerinin evine taşınan bir ailenin bir kâbusu devraldıklarını fark etmesi fazla uzun sürmeyecektir.

Gözcü mektupları

Dizide 2014 yılında restore etmek amacıyla aldıkları eve taşınan Derek ve Maria'ya mektup gelmeye başlar. İlk olarak "hoş geldiniz" başlığı ile verilen mektuplar daha sonra karanlık haline dönüşür.

Mektupta "Evi 1920'lerde büyükbabam, 1960'lardaysa babam gözetledi. Şimdiyse benim sıram. Evin geçmişini biliyor musunuz? Duvarlarının içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Neden buradasınız? Öğreneceğim" yazar.

Gözcü dizisi oyuncu kadrosu

Naomi Watts

Bobby Cannavale

Jennifer Coolidge

Mia Farrow

Noma Dumezweni

Joe Mantello

Margo Martindale

Richard Kind

Terry Kinney

Henry Hunter Hall

Isabel Gravitt

Luke David Blumm

Christopher McDonald

Michael Nouri

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