Gibi 3. sezon kaç bölüm? Gibi dizisi 3. sezon yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Gibi 3. sezon kaç bölüm? Yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizinin 2. bölümü merak konusu haline geldi. Gibi dizi si 3. sezon hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Gibi dizisi 3. sezon yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Gibi dizisi sezon ve bölümleri hakkında tüm merak edilenler...

Gibi 3. sezon kaç bölüm? Yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizinin 2. bölümü merak konusu haline geldi. Gibi dizi si 3. sezon hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Gibi dizisi 3. sezon yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Gibi dizisi sezon ve bölümleri hakkında tüm merak edilenler...

Gibi 3. sezon kaç bölüm?

1. sezonu 12 bölüm, 2. sezonu 10 bölüm süren gibi dizisinin; 3 sezonunun da 10-15 bölüm olması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi, ilerleyen günlerde netleşecektir.

Gibi dizisi 3. sezon yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

21 Ekim Cuma günü 3 sezonuna başlayan gibi dizisinin yeni bölümlerinin her hafta cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Gibi dizisi sezon ve bölümleri

Gibi dizisinin 1. sezonu 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. 12 bölüm olarak yayınlanan dizi 26 Mart 2021 tarihinde sezon finaline girdi.

Gibi dizisinin 2. sezonu 31 Aralık 2021 tarihinde başladı. 10 bölüm yayınlanan dizi 4 Mart 2022 tarihinde ikinci sezon finaline girdi.

Gibi dizisinin 3. sezonu 21 Ekim 2022 tarihinde başladı. Henüz ilk bölümleri yayınlanan dizinin kaç bölüm olacağı netleşmese de, 10-15 bölüm yayınlanması bekleniyor.

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