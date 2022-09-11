Gönül Dağı 67.bölüm izle | 10 Eylül Cumartesi Gönül Dağı yeni bölüm tek parça izle

Gönül Dağı 67.bölüm izle | 10 Eylül Cumartesi günü yayınlanan Gönül dağı dizisi bir hayli merak uyandırdı. Yeni sezonda yeniliklere giden dizi, izleyicisi tarafından çok sevildi. Peki ama son bölüm olan 10.bölüm nereden izlenir? Gönül Dağı yeni bölüm tek parça izlemek için haberin detay kısmındaki linke tıklayın.

10 Eylül Cumartesi günü yayınlanan Gönül dağı dizisi bir hayli merak uyandırdı. Yeni sezonda yeniliklere giden dizi, izleyicisi tarafından çok sevildi. Peki ama son bölüm olan 10.bölüm nereden izlenir? Gönül Dağı yeni bölüm tek parça izlemek için haberin detay kısmındaki linke tıklayın.

Gönül Dağı 67.bölüm izle

Yeni sezona, yeni senaryosuyla dönen Gönül Dağı dizisinin 67.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı 67.bölüm izleyici yorumları

- Taner gerçekten muhteşem bir oyuncu resmen yaşatıyor.

- Taner'in kendi acılarını bir kenara bırakıp başkalarına teselli vermesi ve onları iyi hissettirmek için çabalası çok güzel.

- Senarist yine herkesi mutlu etti ama Asuman'la Ramazan'ı rahat bırakmadı. Bilerek yapıyor sanki.

Gönül Dağı 67.bölüm konusu

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir.