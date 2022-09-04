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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gönül Dağı 66 bölüm full izle | TRT Gönül Dağı yeni sezon 66.bölüm izle tek parça

Gönül Dağı 66 bölüm full izle | TRT Gönül Dağı yeni sezon 66.bölüm izle tek parça

Gönül Dağı 66 bölüm full izle | Yeni sezona gümbür gümbür başlayan Gönül Dağı dizisinde Dilek'in ölümü, büyük bir hüzünle anlatıldı. Peki ama dizinin yeni bölümünde, yeni sezonunda neler oldu? İşte yanıtı için Gönül Dağı yeni sezon 66.bölüm izle tek parça!

2 Saat Önce
2022-09-04 14:39:50
Gönül Dağı 66 bölüm full izle | TRT Gönül Dağı yeni sezon 66.bölüm izle tek parça

Yeni sezona gümbür gümbür başlayan Gönül Dağı dizisinde Dilek'in ölümü, büyük bir hüzünle anlatıldı. Peki ama dizinin yeni bölümünde, yeni sezonunda neler oldu? İşte yanıtı için Gönül Dağı yeni sezon 66.bölüm izle tek parça!

Gönül Dağı 66 bölüm full izle

Gönül Dağı 66. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı 66. bölüm yorumları

- "Yere düşmeden tutun sevdiklerinizi, toprak aldığını geri vermiyor"

- Taner iyileşsin, ama çocuğuyla ve amca oğullarıyla görelim... Sadece onlarla görelim, lütfen...

- Sözler etkileyici, Gönül Dağı hayat dersleri devam ediyor.

- Lütfen herkes yıkılmışken özellikle de Taner bu durumdayken yeni bi kadın gelmesin.

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