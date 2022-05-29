Gönül Dağı sezon finali izle | Youtube Gönül Dağı 65. bölüm full izle | Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı sezon finali izle | Sevilen dizi Gönül Dağı'nın sezon finali yürekleri burktu. Dizinin sezon finali yapması da büyük bir üzüntü yaşanmasına sebep oldu. Peki ama 65.bölümde neler yaşandı? Youtube Gönül Dağı 65. bölüm full izle...

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın sezon finali yürekleri burktu. Dizinin sezon finali yapması da büyük bir üzüntü yaşanmasına sebep oldu. Peki ama 65.bölümde neler yaşandı? Youtube Gönül Dağı 65. bölüm full izle...

Gönül Dağı sezon finali izle youtube

Gönül Dağı dizisinin sezon finali olan 65. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

Devamı ve dahası Gönül Dağı dizisinin sezon finalinde...

Gülsim Ali neden diziden ayrıldı?

Gülsim Ali'nin son bölümde canlandırdığı Dilek karakteri hayatını kaybediyor. Sosyal medyanın karışmasına sebep olan bu ölüm için birçok yorum yapıldı. GülsimAli sosyal medya hesabından konuyla ilgili;

"Tüm sevilenlerime teşekkür etmek istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, yazdığını binlerce yorum ve mesaj içimi paramparça etti. Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız, fakat şunu bilmenizi isterim; ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına anavatanına göçmüş biriyim. Hiçbir özlem, hiçbir şehir ve hiçbir hava şartı beni aşk ile yaptığım mesleğimden alıkoyamaz. Yazılanın aksine Eskişehir'i, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim. Sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül Dağı ailesi" açıklamasını yaptı.