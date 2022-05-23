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TIMETURK / AJANS / Gönül Dağı 64. bölüm izle | Youtube Gönül Dağı son bölüm izle (64.bölüm) | Gönül Dağı youtube yeni bölüm

Gönül Dağı 64. bölüm izle | Youtube Gönül Dağı son bölüm izle (64.bölüm) | Gönül Dağı youtube yeni bölüm

Gönül Dağı 64. bölüm izle | Sevilen dizi Gönül Dağı'nın son bölümü olan 64. bölümü yayınlandı. Peki ama Gönül Dağı yeni bölümde neler yaşandı? Youtube Gönül Dağı son bölüm izle...

4 Saat Önce
2022-05-23 16:08:09
Gönül Dağı 64. bölüm izle | Youtube Gönül Dağı son bölüm izle (64.bölüm) | Gönül Dağı youtube yeni bölüm

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın son bölümü olan 64. bölümü yayınlandı. Peki ama Gönül Dağı yeni bölümde neler yaşandı? Youtube Gönül Dağı son bölüm izle...

Gönül Dağı 64. bölüm izle

Gönül Dağı dizisinin 64. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni bölümde neler oldu?

Patates toplama makineleri, Şilililere ulaşan amcaoğulları, büyük bir mutlulukla işleri büyütmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ederler. O sırada Taner'in babasının yaşadığı haberini almalarıyla birlikte amcaoğulları kendilerini Tokat'ta bulurlar. Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir? Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer'le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide'yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?

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