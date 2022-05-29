Gülsim Ali Gönül Dağı dizisininden neden ayrıldı? Gülsim Ali Gönül Dağı açıklaması | Gönül Dağı Dilek neden öldü?

Gülsim Ali Gönül Dağı dizisininden neden ayrıldı? Sevilen dizi Gönül Dağı'nın sezon finalinde diziden ayrılması sosyal medyayı karıştırdı. Peki ama Dilek diziden neden ayrıldı? Sosyal medyadaki kavga haberleri doğru mu? Gülsim Ali Gönül Dağı açıklaması...

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın sezon finalinde diziden ayrılması sosyal medyayı karıştırdı. Peki ama Dilek diziden neden ayrıldı? Sosyal medyadaki kavga haberleri doğru mu? Gülsim Ali Gönül Dağı açıklaması...

Gülsim Ali Gönül Dağı dizisininden neden ayrıldı?

Güzel oyuncu Gülsim Ali, çok konuşulan diziden ayrılma sahnesi için; "Tüm sevilenlerime teşekkür etmek istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, yazdığını binlerce yorum ve mesaj içimi paramparça etti. Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız, fakat şunu bilmenizi isterim; ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına anavatanına göçmüş biriyim. Hiçbir özlem, hiçbir şehir ve hiçbir hava şartı beni aşk ile yaptığım mesleğimden alıkoyamaz. Yazılanın aksine Eskişehir'i, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim. Sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül Dağı ailesi" açıklamasını paylaştı.

Gülsim Ali kimdir?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandırdı.

Son olarak 2020 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı ve büyük üne kavuştu.