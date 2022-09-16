DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2915 ₺

EURO

18,2673 ₺

ALTIN

980,37 ₺

BİST

3.374,43 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle | Youtube Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle (9.bölüm)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle | Youtube Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle (9.bölüm)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle | Çok izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizide dengeler değişiyor. Peki son bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm youtubeda izle (9.bölüm)

7 Saat Önce
2022-09-16 10:11:46
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle | Youtube Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle (9.bölüm)

Çok izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizide dengeler değişiyor. Peki son bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm youtubeda izle (9.bölüm)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 9.bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Songül'ün mektubuyla dağılan Sadi onu bulmaya çalışır. Son anda trenden inen Songül ise Sadi ile birlikte eve döner. Mahallenin sünnet olamayan çocukları için gizli kahraman Sadi tarafından düzenlenen sünnet düğünü herkes için güzel geçerken Kırdarların adamının Songül'ü bulmaya çok yakın olduğunun kimse farkında değildir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8 bölüm izle full | Youtube Gelsin Hayat Bildiği gibi yeni bölüm izle (8.bölüm)
İLİŞKİLİ HABERGelsin Hayat Bildiği Gibi 8 bölüm izle full | Youtube Gelsin Hayat Bildiği gibi yeni bölüm izle (8.bölüm)

Sadi Payaslı kimdir?

Mafya lideri Yedi Emin, karanlık geçmişine veda eder. Ardından emniyete verdiği bilgiler karşılığı hayatına Karabayır Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Sadi Payaslı olarak devam eder. Yolu İstanbul'a düşer. Lisede dengeleri değiştiren Sadi Payaslı, özel hayatında eski aşkı Derya ve kendisine yeni hayatında eşlik eden polis memuru Songül arasında kalır.

Sadi Payaslı rolünü kim oynuyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi Payaslı karakterini Ertan Saban canlandırıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle tek parça (7.bölüm)
İLİŞKİLİ HABERGelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle tek parça (7.bölüm)
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş