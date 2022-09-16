Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle | Youtube Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle (9.bölüm)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle | Çok izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizide dengeler değişiyor. Peki son bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm youtubeda izle (9.bölüm)

Çok izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizide dengeler değişiyor. Peki son bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm youtubeda izle (9.bölüm)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9.bölüm tek parça izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 9.bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Songül'ün mektubuyla dağılan Sadi onu bulmaya çalışır. Son anda trenden inen Songül ise Sadi ile birlikte eve döner. Mahallenin sünnet olamayan çocukları için gizli kahraman Sadi tarafından düzenlenen sünnet düğünü herkes için güzel geçerken Kırdarların adamının Songül'ü bulmaya çok yakın olduğunun kimse farkında değildir.

Sadi Payaslı kimdir?

Mafya lideri Yedi Emin, karanlık geçmişine veda eder. Ardından emniyete verdiği bilgiler karşılığı hayatına Karabayır Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Sadi Payaslı olarak devam eder. Yolu İstanbul'a düşer. Lisede dengeleri değiştiren Sadi Payaslı, özel hayatında eski aşkı Derya ve kendisine yeni hayatında eşlik eden polis memuru Songül arasında kalır.

Sadi Payaslı rolünü kim oynuyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi Payaslı karakterini Ertan Saban canlandırıyor.