Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8 bölüm izle full | Youtube Gelsin Hayat Bildiği gibi yeni bölüm izle (8.bölüm)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8 bölüm izle full | Birçok kategoriyi içerisinde barındıran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü bir hayli konuşuldu. Peki 8.böülmde neler oldu? İşte soruların yanıtları ve detaylar için Youtube Gelsin Hayat Bildiği gibi yeni bölüm izle!

Birçok kategoriyi içerisinde barındıran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü bir hayli konuşuldu. Peki 8.böülmde neler oldu? İşte soruların yanıtları ve detaylar için Youtube Gelsin Hayat Bildiği gibi yeni bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm izle full

Star TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 8. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8.bölüm yorumları

- Yaver şivesiyle, doğallığıyla ve sempatikliğiyle aşırı seyir zevki veriyor. Liseli sahnelerinden kısılsın Yaverimiz'in sahnelerine yer açılsın.

- Devrim Özkan mektubu seslendirirken o çaresizliği nasıl güzel hissettirdiyse hala etkisinden çıkamadım Sadi ile beraber bizi de mahvetti kara mamba..

- Hiçbir duygusal olayda mimiği bile oynamayan Sadi'nin, Songül'ün mektubunu okuduktan sonra yüz ifadesi...

- Fragmanda verilen sahneleri bölümde neden kesiyorsunuz gerçekten artık sıktı bu durum. Ayrıca sahneler arası geçişler çok amatörce, pat diye bir sahneye geçiliyor ve arada hangi olayı kaçırdım diye düşünüyor insan. Son olarak da Zülfikar, Can ve Mert karakterinin tuzağa düşme sahnesi çok komikti. Karakterleri biraz daha mantıklı yazın lütfen ya. Araba sahnesindeki efektlerden bahsetmek bile istemiyorum ya o kadar basit ve kötü ki....