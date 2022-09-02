Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle tek parça (7.bölüm)
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full izle | İzleyicisinin merakla takip ettiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü heyecanlı geçti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen diziyi, sonradan izlemek isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Peki son bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle tek parça!
2022-09-02 13:05:19
İzleyicisinin merakla takip ettiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü heyecanlı geçti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen diziyi, sonradan izlemek isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Peki son bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle tek parça!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm full izle
Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
İzleyici Yorumları
- Babasının katili klişesine girmemeleri mevzuyu uzatmamaları çok çok iyi.
- Devrim Özkan o nasıl bir oyunculuktur ... Tüylerim diken diken oldu izlerken.
- Ayıcığı yanlarında götürmek varken evde bırakıp annesinin yanına gidip onu getirmeleri O KADAR SAÇMA Kİ! Sadgül çifti olmazsa asla izlenilecek bir dizi veya senaryo değil maalesef.
- Allah yolunu açık etsin.Tüm övgüleri hakediyorsun butun alkislar senin için Ertan Saban.
Devrim Özkan kimdir?
Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti..
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