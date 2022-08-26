Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm full izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm izle youtube tek parça

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm full izle | Show TV'nin sevilen yapımlarından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmalarına başladı. Peki dizinin son bölümünde neler oldu, neler yaşandı? İşte soruların yanıtları için Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm izle youtube tek parça!

Show TV'nin sevilen yapımlarından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmalarına başladı. Peki dizinin son bölümünde neler oldu, neler yaşandı? İşte soruların yanıtları için Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm izle youtube tek parça!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm full izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 6. bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Dizinin son bölümünde neler oldu, yorumlar nasıldı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin içerisinde oldukça fazla komik sahneler yer alıyor. Bazı izleyiciler sahnelerden rahatsız olduğunu dile getirirken, bazıları da çoğaltılması gerektiğini savunuyor.

İzleyici yorumları

- "Mert'in internetten bulduğu laflarla atar gider yapması her olaya çok yükselmesi itici gelmeye başladı"

- "Ertan Saban yine döktürmüş. Diziyi izleme sebebim. Songülle sahneleri yine muhteşem olmuş."

- "Bu meleğin annesinde iyice Mesude'ye benzedi, "Kemal'im yapmaz""

- "Az önce tvden izledim bitirdim burdan şimdi tekrar izliyoruz."

- "Meleğin annesini izlerken kafayı yiyorum ya nasıl bir kadın bu"

Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz?