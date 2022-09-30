Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. bölüm izle - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm tek parça izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. bölüm izle - Karakterlerinin komiklikleri nedeniyle ve duygusallıkla iyi dengelenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Melek'in umutları tekrar yeşeriyor. Peki bölümde neler oluyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm tek parça izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. bölüm izle - Karakterlerinin komiklikleri nedeniyle ve duygusallıkla iyi dengelenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 11. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Melek'in umutları tekrar yeşeriyor. Peki bölümde neler oluyor? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm tek parça izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 11. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm konusu

Songül çevirmedeyken bir araç görev arkadaşına çarpıp kaçar. Songül aracı kullananları metruk bir evde köşeye sıkıştırırken nasıl bir düğümü çözdüğünden haberi yoktur.

Najat, Osman'ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan tehlikeli birilerinin varlığından şüphelenmeye başlar. Kızı ne kadar çabuk bulursa tehlikeyi de o kadar çabuk ortadan kaldıracağını düşünürken Songül'ü hiç beklenmediği bir yerde görür.

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