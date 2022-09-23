Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm tek parça izle - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm konusu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm tek parça izle - Komik unsurları ve farklı senaryosuyla izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Youtube ve Show TV üzerinden izlemek için dizinin linki araştırılıyor. Peki ama 10.bölümde neler yaşandı? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm konusu ve dizinin 10.bölüm linki.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm tek parça izle - Komik unsurları ve farklı senaryosuyla izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Youtube ve Show TV üzerinden izlemek için dizinin linki araştırılıyor. Peki ama 10.bölümde neler yaşandı? Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm konusu ve dizinin 10.bölüm linki.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm tek parça izle

Show TV ekranlarında her perşembe günü yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 10.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm konusu

Sadi'nin zeybek oynaması, sünnet düğünündeki herkes tarafından konuşulur. Aniden ortadan kaybolan Sadi bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal'in yürümesinin ortaya çıkacağını bekleyen Melek doktorun raporuyla büyük şaşkınlığa uğrar.

Can Mehmet'in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkar ve Arazlarla karşılaşır. İkili arasında çıkan soruna, Sadi Payaslı'nın müdahale etmesiyle olay hiç tahmin edilmeyen bir noktaya gelir.

Songül'ün istediği raporu vermek için Derya okula uğrar. okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmayı duyar ve bu durum Sadi'yi zor durumda bırakır.

Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza, kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem'den habersiz onun hayatıyla ilgili karar alır.

Osman Baba üstüne plaka geçirildiğini öğrenince, soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül'e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba'nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül'ü korumak için Osman Baba'nın karşısına çıkmaya karar verir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm YouTube'da yayınlandı mı?

Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölümün YouTube üzerinden yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Dizi aynı gün YouTube'da yayınlandı.

YouTube üzerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyici yorumları

- Ne Kırdarlar'ın adamı, ne yeni gelen polis memuru, ne mafya... Rıza'nın Gizem için gelmesi şoku...

- Melek ve Celal sahnelerinden kustum artık cidden bitirin şu meseleyi koskoca dizide konu mu kalmadı.

- Sadi ile Songül çiftini bir arada görünce yüzümde gülücükler açıyor son zamanların en iyi çifti be.

- İzleyenlerin yorumlarındaki diziyi eleştirmelerinde gördüğüm şu ki hiçbiri kötülemek için yorum yapmıyor elbirligi ile dizinin daha iyiye gitmesi çabasındalar umarım yapımcı ve senarist bizi duyar da şu sahnelerdeki hata ve eksiklere bir son verilir.

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