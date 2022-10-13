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Gecenin Ucunda 2. bölüm izle full | Gecenin Ucunda yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle

Gecenin Ucunda 2. bölüm izle full | Peride Celal’in kitabından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi çok sevildi. Dizinin başrol çifti, gerçek hayatta evli olan Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu. Gecenin Ucunda dizisinin ikinci bölümü bu nedenle, ilgiyle takip edildi. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle.

1 Saat Önce
2022-10-13 10:58:28
Gecenin Ucunda 2. bölüm izle full | Gecenin Ucunda yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle

Gecenin Ucunda 2. bölüm izle full | Peride Celal'in kitabından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi çok sevildi. Dizinin başrol çifti, gerçek hayatta evli olan Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu. Gecenin Ucunda dizisinin ikinci bölümü bu nedenle, ilgiyle takip edildi. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle.

Gecenin Ucunda 2. bölüm izle full

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Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm konusu

Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara'dan gelen haberle bir darbe daha yer. Annesi, kumar baskınında gözaltına alınmıştır.

Kazım'ın Macide konusundaki kararı Işık Ailesi'ne bomba gibi düşer. Herkes Ahmet'in ne yapacağını merak ederken Ahmet gizli planını uygulamaya başlar. Bir yandan Macide'ye kendini affettirmeye çalışırken diğer yandan Kazım'ı düşüreceği tuzağı hazırlamaktadır.

Gecenin ucunda ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi her çarşamba akşamı 20.00'da yayınlanıyor.

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