Forrest Gump konusu ne? Forrest Gump oyuncuları | Forrest Gump kaç yılında çekildi?

Forrest Gump konusu ne? Yıllara meydan okuyan Forrest Gump filminin konusu, oyuncuları, kaç yılında çekildiği ve devam filminin çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki Forrest Gump kaç yılında çekildi, ikincisi çekilecek mi? Forrest Gump oyuncuları ve merak edilen detaylar...

Yıllara meydan okuyan Forrest Gump filminin konusu, oyuncuları, kaç yılında çekildiği ve devam filminin çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki Forrest Gump kaç yılında çekildi, ikincisi çekilecek mi? Forrest Gump oyuncuları ve merak edilen detaylar...

Forrest Gump hakkında

Forrest gump; Winston Groom tarafından aynı isimle yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş filmdir. 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında, Robert Zemeckis tarafından çekilmiştir. Başrollerinde Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve Sally Field yer almıştır.

Film, öğrenme güçlüğü yaşayan ancak atletik olarak inanılmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'ın, doğum yılı olan 1944 ve 1982 yılları arasında gerçekleşen olayları anlatır. Bazen sadece gözlemlediği, bazen de başkalarına ilham verdiği 20. yüzyılın dönüm noktası olaylarını betimler.

Forrest Gump filmi konusu

Gump; Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon'ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır. Bu döngüde 50'lerden 70'lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir.

Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Fakat bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğunun farkında değildir.

Forrest Gump'ın devamı çekilecek mi?

Forrest Gump filminin devamı olması düşünülen senaryo 2001 yılında Eric Roth tarafından yazıldı. Senaryo, orijinal romanın devamı niteliğinde olan ve 1995 yılında Winston Groom tarafından yazılan “Gump and Co.” romanından esinlenerek yazılmıştı.

Roth'un senaryosu, Forrest'ın bir bankta oturup oğlunun okuldan dönmesini beklemesiyle başlıyordu ve ilk filmdeki bank sahnesiyle bağdaşıyordu. Fakat 11 Eylül 2001 saldırısından sonra, Roth, Zemeckis ve Hanks filmin pek de yerinde olmayacağını düşünerek ertelediler. 2007 yılı Mart ayında ise Paramount yapım senaryoyla tekrar ilgilenmeye başladı. Fakat henüz şu ana kadar filminikincisi için bir haber verilmedi.

Forrest Gump oyuncuları

Robin Wright (Jenny Curran)

Gary Sinise ( Teğmen Dan Taylor)

Sally Field (Bayan Gump

Haley Joel Osment(Kucuk Forrest Gump)

Michael Connor Humpbreys(ForrestGump)

Forrest Gump kaç yılında çekildi?

Aynı isimli romandan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan Forrest Gump, 1994 yılında çekildi. Film, 1944 ve 1982 yılları arasında geçmiş olayları anlatıyor.