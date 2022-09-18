Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir?

Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'de çıkmış olan bir soru, gündemdeki yerini aldı. En sık araştırılan konular arasında yerini alan sorununun yanıtını sizler için derledik. KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'de çıkmış olan bir soru, gündemdeki yerini aldı. En sık araştırılan konular arasında yerini alan sorununun yanıtını sizler için derledik. KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi?

KPSS sonrası adaylar soruları araştırmaya başladı. En merak edilen ve araştırılan soru Forrest Gump filmine ait soru oldu.

Forrest Gump filminde başrol oyuncusu olan Tom Hanks'i Sungun Babacan seslendirmiştir. Sesini hemen hemen her alana duyduğumuz Sungun Babacan'ı tanımayanlar, araştırmaya başladı.

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Sungun Babacan kimdir?

Sungun Babacan 5 Ekim 1958 Ankara doğumlu seslendirme sanatçısıdır. Babacan, 6 Ağustos 2022 'de kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisi gördüğü vakitlerde hayatını kaybetti.

Birçok filmde Brad Pitt, Tom Hanks, Mel Gibson, Tom Cruise ve John Travolta gibi tanınmış Hollywood aktörlerini ve animasyon karakterlerini seslendirmiş, sesi Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmıştır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatı

Meslek yaşamına 1970 yılında TRT'de Çocuk Saati adlı radyo programında seslendirme yaparak başladı. Çocuk Bahçesi, Arkası Yarın gibi radyo programlarında görev aldı. TRT'de televizyon yayınının başlamasından sonra televizyon programlarında sunuculuk yaptı. 1980'li yılların ortalarında Cumartesiden Cumartesiye adlı televizyon programın sunuculuğunu üstlendi.

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde ünlü oyuncuları seslendirdi. Animasyon, belgesel ve reklam seslendirmeleri yaptı. League of Legends adlı video oyununda Lucian isimli şampiyonu seslendirdi.

Seslendirdiği başlıca ünlü sanatçılar ve karakterler;

Christian Bale, Christopher Reeve, Tom Hanks, Tom Cruise, John Travolta; çizgi film karakteri ağaçkakan Woody Wood Pecker, Susam Sokağı kukla karakteri Kurbağa Kermit'dir.

Babacan, seslendirmenin yanı sıra çeviriler ve seslendirme yönetmenliği de yaptı. Sevgi Bağları dizisi, Gelibolu belgeseli seslendirme yönetmenliği yaptığı yapımlardandır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj dersleri verdi. Güle Güle Oturun, Evim Şahane gibi televizyon programlarının "dış ses"i oldu.

2006 yılında DNS Seslendirme Ödülleri'nde En İyi Erkek Sesi Ödülü'ne layık görüldü.

Ölümü ve mezarlığı

Sungun Babacan uzun süre kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisi gördü. 6 Ağustos 2022'de İstanbul'da 63 yaşında hayatını kaybetti.

Babacan, Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde bulunan Geriş Mezarlığı'na defnedildi.