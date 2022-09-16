Tay çizgi filminin konusu ne? Tay ne anlatıyor? Tay ne zaman sinemalarda?

Tay çizgi filminin konusu ne, Tay ne anlatıyor? Fragmanıyla dikkat çeken Tay çizgi filmi için geri sayım başladı. Ebeveynlerin temiz içerikli çizgi film aradığı bu dönemde, dini içerikli animasyonların çıkması, büyük ilgi gördü. Peki ama Tay'ın konusu ne? Tay ne zaman sinemalarda? Tay çizgi filminin vizyon tarihi ve detayları.

Tay çizgi filminin konusu ne, Tay ne anlatıyor? Fragmanıyla dikkat çeken Tay çizgi filmi için geri sayım başladı. Ebeveynlerin temiz içerikli çizgi film aradığı bu dönemde, dini içerikli animasyonların çıkması, büyük ilgi gördü. Peki ama Tay'ın konusu ne? Tay ne zaman sinemalarda? Tay çizgi filminin vizyon tarihi ve detayları.

Tay çizgi filminin konusu ne?

Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri olan Ubey'in ahırında dünyaya gelir. Bir sabah annesine doğum günü için çiçek toplamaya çıkar. Ancak döndüğü zaman annesinin Medine'li bir tüccara satıldığını öğrenir. Kendisi de Şam'lı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak istemeyen Riyah, kaçar ve annesinin peşine düşmeye karar verir.

Tay çizgi filminin fragmanı

Çizgi filmin fragmanını yayınlandı. Tay çizgi filminin fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ...

Tay çizgi filminin vizyon tarihi

Fragmanlarıyla ilgi gören Tay çizgi filminin vizyon tarihi 23 Eylül 2022 Cuma günü olarak belirlendi.