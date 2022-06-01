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Evlilik Hakkında Her Şey final bölümü izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm full izle

Evlilik Hakkında Her Şey final bölümü izle | Yalan final haberleri yapılan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin bu sefer gerçek bir finali oldu. Dizi 33. bölümde final kararı aldı. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm full izle...

38 Dakika Önce
2022-06-01 16:00:57
Evlilik Hakkında Her Şey final bölümü izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm full izle

Yalan final haberleri yapılan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin bu sefer gerçek bir finali oldu. Dizi 33. bölümde final kararı aldı. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm full izle...

Evlilik Hakkında Her Şey final bölümü izle

Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm izlemek için TIKLAYINIZ...

Tüm zorlukları geride bıraktığını düşünen Cevher kadınlarını düğün alışverişi için gittikleri gelinlikçide büyük bir sürpriz beklemektedir. Nihayet normal bir gün geçirmeyi ümit ederlerken rehin alınırlar ve kendilerini karışık bir davanın içinde bulurlar. Bu olayla birlikte Azra ve Efe ilişkilerini yeniden tanımlarken, Çolpan kaderini değiştirmek zorunda kalacağı bir yol ayrımına gelir. Bora, anne olmanın heyecanı içindeki Sanem'e küçük ama çok kıymetli bir hediye verir. Yalın ve Güneş, Çolpan'a evden taşınacaklarını söylemenin gerilimini yaşarken, Çolpan herkesi derinden etkileyecek son hamlesini yapar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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