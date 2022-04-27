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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle | Fox Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oldukça seviliyor. Yayınlanan son bölümde de nefesler tutuldu. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey 29.bölümde neler yaşandı? Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle...

8 Dakika Önce
2022-04-27 00:52:32
Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oldukça seviliyor. Yayınlanan son bölümde de nefesler tutuldu. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey 29.bölümde neler yaşandı? Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle...

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü olan 29. bölümü tek parça olarak izleyebilirsiniz.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm özeti

Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra'nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır. Efe Azra'nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman'dan usulünce Çolpan'ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan'ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.

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