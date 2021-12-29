Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm tek parça HD izlemek için internetten araştırmalar yapılıyor. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm tek parça olarak yayınlandı mı? Fragman verildi mi son bölüm için? İşte merak edilen Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm....

Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm tek parça HD izlemek için internetten araştırmalar yapılıyor. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm tek parça olarak yayınlandı mı? Fragman verildi mi son bölüm için? İşte merak edilen Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm....

Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm tek parça HD izle

Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra'yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır'a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina'yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır.

Bir önceki bölümde; Sergen kayınpederi Faruk'un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk'un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra'ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

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