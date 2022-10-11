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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Enola Holmes 2 çıkış tarihi | Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2.sezon tarihi | Enola Holmes 2 oyuncuları

Enola Holmes 2 çıkış tarihi | Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2.sezon tarihi | Enola Holmes 2 oyuncuları

Enola Holmes 2 çıkış tarihi | 2.fragmanı yayınlanan Enola Holmes'un vizyon tarihi belli oldu. Peki Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2 Netflix te var mı? Enola Holmes 2.sezon tarihi ve detaylar...

3 Saat Önce
2022-10-11 17:19:40
Enola Holmes 2 çıkış tarihi | Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2.sezon tarihi | Enola Holmes 2 oyuncuları

Enola Holmes 2 çıkış tarihi | 2.fragmanı yayınlanan Enola Holmes'un vizyon tarihi belli oldu. Peki Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2 Netflix te var mı? Enola Holmes 2.sezon tarihi ve detaylar...

Enola Holmes 2 çıkış tarihi

Netflix resmi fragmanı yayınlanan Enola Holmes 2'nin vizyon tarihi açıklandı. Enola Holmes 2, 4 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Enola Holmes 2 konusu

Bir dedektif olarak ilk vakasını üstlenen Enola Holmes, bir kızın kayboluşunun ardındaki gizemi çözmek için arkadaşlarının ve ağabeyi Sherlock'un yardımına başvurmak zorunda kalır.

Enola Holmes 2 oyuncuları

Yeni çıkacak olan bölümüyle sevenlerini heyecanlandıran yapım Enola Holmes'un oyuncu kadrosu açıklandı. Enola Holmes 2 oyuncu kadrosu;

  • Millie Bobby Brown
  • Henry Cavill
  • David Thewlis
  • Louis Partridge
  • Helena Bonham Carter
  • Susan Wokoma
  • Adeel Akhtar
  • Sharon Duncan-Brewster

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