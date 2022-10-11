Enola Holmes 2 çıkış tarihi | Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2.sezon tarihi | Enola Holmes 2 oyuncuları
Enola Holmes 2 çıkış tarihi | 2.fragmanı yayınlanan Enola Holmes'un vizyon tarihi belli oldu. Peki Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2 Netflix te var mı? Enola Holmes 2.sezon tarihi ve detaylar...
2022-10-11 17:19:40
Enola Holmes 2 çıkış tarihi | 2.fragmanı yayınlanan Enola Holmes'un vizyon tarihi belli oldu. Peki Enola Holmes 2 Netflix ne zaman çıkacak? Enola Holmes 2 Netflix te var mı? Enola Holmes 2.sezon tarihi ve detaylar...
Enola Holmes 2 çıkış tarihi
Netflix resmi fragmanı yayınlanan Enola Holmes 2'nin vizyon tarihi açıklandı. Enola Holmes 2, 4 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.
Enola Holmes 2 konusu
Bir dedektif olarak ilk vakasını üstlenen Enola Holmes, bir kızın kayboluşunun ardındaki gizemi çözmek için arkadaşlarının ve ağabeyi Sherlock'un yardımına başvurmak zorunda kalır.
Enola Holmes 2 oyuncuları
Yeni çıkacak olan bölümüyle sevenlerini heyecanlandıran yapım Enola Holmes'un oyuncu kadrosu açıklandı. Enola Holmes 2 oyuncu kadrosu;
- Millie Bobby Brown
- Henry Cavill
- David Thewlis
- Louis Partridge
- Helena Bonham Carter
- Susan Wokoma
- Adeel Akhtar
- Sharon Duncan-Brewster
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