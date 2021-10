Televizyon yazarı Ali Eyüboğlu, BBC’nin ‘21. Yüzyılın en iyi dizileri’ anketini değerlendirirken ‘en iyi 100 dizi’ listesinde Türk dizisi bulunmadığına dikkat çekti

Eyüboğlu'nun ‘En iyi 100 dizi' listesine Türkiye niye giremedi? başlıklı yazısı:

Türkiye, en fazla dizi ihraç eden ülkeler sıralamasında yıllardır ABD'nin ardından ikinci sırada. Türkiye'nin dizi ihracatından yılda kazandığı döviz 500 milyon dolar.

Dizi ihracatında dünyada ikinci sırada bir ülke için yüksek bir gelir değil bu. Çünkü zengin ülkelere değil, çoğunlukla milli gelirden kişi başına düşen payın düşük olduğu ülkelere satıyoruz dizileri.

Netflix'in “Squid Game” dizisinin birinci sezonu için Güney Koreli yapım şirketine ödediği para 21.4 milyon dolar. “Kalamar Oyunu”ndan Netflix'in kazancı ne biliyor musunuz?

Bloomberg'in haberine göre, Netflix'in bu sayede gelen yeni aboneler ve piyasa değerinin yüzde 7 artması nedeniyle “Squid Game”den kazancı 900 milyon dolar. Türkiye'nin 100 civarındaki dizi ihracatından bir yılda kazandığı dövizin neredeyse iki katı.

BBC'nin anketi

BBC daha yeni, 43 ülkeden 206 sinema ve dizi otoritesine ‘21. Yüzyılın en iyi dizileri'ni sordu.

Ortaya çıkan “En iyi 100 dizi” listesine baktım, dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olan Türkiye'den bir tane bile yok.

Konu hakkında fikir jimnastiği yapabilmeniz için ciddi bir yer kaplamasına rağmen 100 dizilik listeyi bilhassa yazdım.

BBC'nin listesindeki dizilerden Türkiye'de yayınlananların bir kısmını beğenerek izledim, bazılarına şöyle bir bakıp, bıraktım. Çoğu Türkiye'de yayınlanmadığı için ‘Son 20 yılın en iyi 100 dizisi' listesine girecek kapasitede mi?

Bilmiyorum. Sebebi araştırılmalı.

“Muhteşem Yüzyıl” ve “Diriliş Ertuğrul” gibi, yayınlandığı birçok ülkede reyting rekorları kıran dizilerimiz var. Dizi pazarında dünya ikincisiyiz.

Hal böyleyken, hiçbir Türk dizisinin bu listede olmamasının sebeplerini araştırmak gerekmez mi? Türkiye'nin farklı ve nitelikli dizi çekme konusunda eksiği mi var?

Lobicilik konusunda mı başarılı değiliz? Bireysel çabalarla “International Emmy”den gelen bir iki ödül ya da Latin Amerika ülkelerinin düzenlediği ‘Produ' gibi yarışmalarda Türkiye'den birkaç oyuncu ve yapımın aday olması yeterli mi?

Dizilerimizi ucuza sattığımız için mi kimse “prestijli iş” gözüyle bakmıyor bizimkilere? Eksiğimiz/eksiklerimiz var, ama ne?

21. yüzyılın en iyi dizileri

1 The Wire

2 Mad Men

3 Breaking Bad

4 Fleabag

5 Game of Thrones

6 I May Destroy You

7 The Leftovers

8 The Americans

9 The Office (UK)

10 Succession

11 BoJack Horseman

12 Six Feet Under

13 Twin Peaks: The Return

14 Atlanta

15 Chernobyl

16 The Crown

17 30 Rock

18 Deadwood

19 Lost

20 The Thick of It

21 Curb Your Enthusiasm

22 Black Mirror

23 Better Call Saul

24 Veep

25 Sherlock

26 Watchmen

27 Line of Duty

28 Friday Night Lights

29 Parks and Recreation

30 Girls

31 True Detective

32 Arrested Development

33 The Good Wife

34 The Bridge

35 Fargo

36 Downton Abbey

37 Band of Brothers

38 The Handmaid's Tale

39 The Office (US)

40 Borgen

41 Schitt's Creek

42 Peep Show

43 Money Heist

44 Community

45 The Good Fight

46 Homeland

47 Grey's Anatomy

48 Inside No 9

49 The Bureau

50 Halt and Catch Fire

51 Small Axe

52 This is England 86, 88 and 90

53 Call My Agent!

54 Happy Valley

55 The Shield

56 The Big Bang Theory

57 The Young Pope

58 Dark

59 The Underground Railroad

60 House of Cards

61 Avatar: The Last Airbender

62 The Good Place

63 Pose

64 Detectorists

65 Orange is the New Black

66 Mare of Easttown

67 RuPaul's Drag Race

68 Stranger Things

69 24

70 Battlestar Galactica

71 Enlightened

72 Gilmore Girls

73 Planet Earth

74 Utopia

75 Babylon Berlin

76 Rick and Morty

77 American Crime Story

78 The Killing (Denmark)

79 Mindhunter

80 House

81 OJ: Made in America

82 Big Little Lies

83 Insecure

84 Normal People

85 Narcos

86 How I Met Your Mother

87 The Comeback

88 The OA

89 Dexter

90 It's Always Sunny in Philadelphia

91 Westworld

92 Show Me a Hero

93 Treme

94 Louie

95 Luther

96 Catastrophe

97 Hannibal

98 Crazy Ex-Girlfriend

99 Steven Universe

100 The Queen's Gambit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.