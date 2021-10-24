‘En iyi 100 dizi’ listesine Türkiye niye giremedi?
Televizyon yazarı Ali Eyüboğlu, BBC’nin ‘21. Yüzyılın en iyi dizileri’ anketini değerlendirirken ‘en iyi 100 dizi’ listesinde Türk dizisi bulunmadığına dikkat çekti
2021-10-24 21:28:46
Eyüboğlu'nun ‘En iyi 100 dizi' listesine Türkiye niye giremedi? başlıklı yazısı:
Türkiye, en fazla dizi ihraç eden ülkeler sıralamasında yıllardır ABD'nin ardından ikinci sırada. Türkiye'nin dizi ihracatından yılda kazandığı döviz 500 milyon dolar.
Dizi ihracatında dünyada ikinci sırada bir ülke için yüksek bir gelir değil bu. Çünkü zengin ülkelere değil, çoğunlukla milli gelirden kişi başına düşen payın düşük olduğu ülkelere satıyoruz dizileri.
Netflix'in “Squid Game” dizisinin birinci sezonu için Güney Koreli yapım şirketine ödediği para 21.4 milyon dolar. “Kalamar Oyunu”ndan Netflix'in kazancı ne biliyor musunuz?
Bloomberg'in haberine göre, Netflix'in bu sayede gelen yeni aboneler ve piyasa değerinin yüzde 7 artması nedeniyle “Squid Game”den kazancı 900 milyon dolar. Türkiye'nin 100 civarındaki dizi ihracatından bir yılda kazandığı dövizin neredeyse iki katı.
BBC'nin anketi
BBC daha yeni, 43 ülkeden 206 sinema ve dizi otoritesine ‘21. Yüzyılın en iyi dizileri'ni sordu.
Ortaya çıkan “En iyi 100 dizi” listesine baktım, dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke olan Türkiye'den bir tane bile yok.
Konu hakkında fikir jimnastiği yapabilmeniz için ciddi bir yer kaplamasına rağmen 100 dizilik listeyi bilhassa yazdım.
BBC'nin listesindeki dizilerden Türkiye'de yayınlananların bir kısmını beğenerek izledim, bazılarına şöyle bir bakıp, bıraktım. Çoğu Türkiye'de yayınlanmadığı için ‘Son 20 yılın en iyi 100 dizisi' listesine girecek kapasitede mi?
Bilmiyorum. Sebebi araştırılmalı.
“Muhteşem Yüzyıl” ve “Diriliş Ertuğrul” gibi, yayınlandığı birçok ülkede reyting rekorları kıran dizilerimiz var. Dizi pazarında dünya ikincisiyiz.
Hal böyleyken, hiçbir Türk dizisinin bu listede olmamasının sebeplerini araştırmak gerekmez mi? Türkiye'nin farklı ve nitelikli dizi çekme konusunda eksiği mi var?
Lobicilik konusunda mı başarılı değiliz? Bireysel çabalarla “International Emmy”den gelen bir iki ödül ya da Latin Amerika ülkelerinin düzenlediği ‘Produ' gibi yarışmalarda Türkiye'den birkaç oyuncu ve yapımın aday olması yeterli mi?
Dizilerimizi ucuza sattığımız için mi kimse “prestijli iş” gözüyle bakmıyor bizimkilere? Eksiğimiz/eksiklerimiz var, ama ne?
21. yüzyılın en iyi dizileri
1 The Wire
2 Mad Men
3 Breaking Bad
4 Fleabag
5 Game of Thrones
6 I May Destroy You
7 The Leftovers
8 The Americans
9 The Office (UK)
10 Succession
11 BoJack Horseman
12 Six Feet Under
13 Twin Peaks: The Return
14 Atlanta
15 Chernobyl
16 The Crown
17 30 Rock
18 Deadwood
19 Lost
20 The Thick of It
21 Curb Your Enthusiasm
22 Black Mirror
23 Better Call Saul
24 Veep
25 Sherlock
26 Watchmen
27 Line of Duty
28 Friday Night Lights
29 Parks and Recreation
30 Girls
31 True Detective
32 Arrested Development
33 The Good Wife
34 The Bridge
35 Fargo
36 Downton Abbey
37 Band of Brothers
38 The Handmaid's Tale
39 The Office (US)
40 Borgen
41 Schitt's Creek
42 Peep Show
43 Money Heist
44 Community
45 The Good Fight
46 Homeland
47 Grey's Anatomy
48 Inside No 9
49 The Bureau
50 Halt and Catch Fire
51 Small Axe
52 This is England 86, 88 and 90
53 Call My Agent!
54 Happy Valley
55 The Shield
56 The Big Bang Theory
57 The Young Pope
58 Dark
59 The Underground Railroad
60 House of Cards
61 Avatar: The Last Airbender
62 The Good Place
63 Pose
64 Detectorists
65 Orange is the New Black
66 Mare of Easttown
67 RuPaul's Drag Race
68 Stranger Things
69 24
70 Battlestar Galactica
71 Enlightened
72 Gilmore Girls
73 Planet Earth
74 Utopia
75 Babylon Berlin
76 Rick and Morty
77 American Crime Story
78 The Killing (Denmark)
79 Mindhunter
80 House
81 OJ: Made in America
82 Big Little Lies
83 Insecure
84 Normal People
85 Narcos
86 How I Met Your Mother
87 The Comeback
88 The OA
89 Dexter
90 It's Always Sunny in Philadelphia
91 Westworld
92 Show Me a Hero
93 Treme
94 Louie
95 Luther
96 Catastrophe
97 Hannibal
98 Crazy Ex-Girlfriend
99 Steven Universe
100 The Queen's Gambit
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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