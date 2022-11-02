Elite 6. sezon ne zaman? Elite 7. sezon gelecek mi? Elite 6. sezonda kimler olacak?

Elite 6. sezon ne zaman, yeni sezonda kimler olacak? İlgiyle takip edilen Elite dizisinin 6. sezonu için tarih verildi. Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau ve Danna Paola'nın başrollerinde oynadığı dizinin tanıtım videosu ses getirdi. Peki ama yeni sezon ne zaman yayınlanacak ve bir sonraki sezon yayınlanacak mı? Elite 7. sezon gelecek mi? İşte detaylar...

Elite 6. sezon ne zaman, yeni sezonda kimler olacak? İlgiyle takip edilen Elite dizisinin 6. sezonu için tarih verildi. Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau ve Danna Paola'nın başrollerinde oynadığı dizinin tanıtım videosu ses getirdi. Peki ama yeni sezon ne zaman yayınlanacak ve bir sonraki sezon yayınlanacak mı? Elite 7. sezon gelecek mi? İşte detaylar...

Elite 6. sezon ne zaman?

6'ıncı sezon tanıtımları yapılan Elite dizisi için geri sayım başladı. Gençlik dizisi olarak yayınlanan Elite'in 6. sezonu 18 Kasım'da yayınlanacak.

Elite son sezon nasıl bitti?

Mini dizi Elite, 5'inci sezonunda 8 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin her bölümü 50'şer dakika kadar sürdü. Sezonun son, 8. bölümü "Ayrı Dünyaların İnsanları" başlığıyla verildi.

5. sezon 8. bölüm konusu

Samu, SIM kartla ilgili ne yapacağını düşünürken Cruz, Iván'a ilişkiler konusunda nasihat verir. Caye travma geçiren Isadora'ya destek olmaya çalışır.

Elite konusu

Üç işçi sınıfı genç, İspanya'da seçkin bir özel okula kaydolduğunda, onlarla zengin öğrenciler arasındaki çatışma cinayete yol açar, olaylar gelişir.

Elite 7. sezon gelecek mi?

Netflix yapımı olan Elite için Netflix 7. sezona onay verdi. Dizinin bir sonraki yıl, yeni sezonunun yayınlanması bekleniyor.

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