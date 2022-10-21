Disney+ platformunda 14 Eylül 2022'de ilk bölümü ile yayınlanmaya başlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizinin 8. bölümü 26 Ekim'de platformda izleyiciler ile buluşacak. Dünyayla Benim Aramda 8. bölümü büyük bir heyecanla izleyen dizi tutkunları 9. bölümün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Dünyayla Benim Aramda 9. bölüm izle var mı? Dünyayla Benim Aramda bitti mi? 9. bölüm yok mu? soruları dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte Dünyayla Benim Aramda 9. bölüme dair detaylar...

Disney+ platformunda 14 Eylül 2022'de ilk bölümü ile yayınlanmaya başlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizinin 8. bölümü 26 Ekim'de platformda izleyiciler ile buluşacak. Dünyayla Benim Aramda 8. bölümü büyük bir heyecanla izleyen dizi tutkunları 9. bölümün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Dünyayla Benim Aramda 9. bölüm izle var mı? Dünyayla Benim Aramda bitti mi? 9. bölüm yok mu? soruları dizi severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte Dünyayla Benim Aramda 9. bölüme dair detaylar...

Disney+'ın sevilen Türk dizilerinden olan Dünyayla Benim Aramda kısa sürede ülkemizde platformun en çok izlenen dizisi haline geldi. Disney Plus aboneleri tarafından ücretli üyelik ile izlenebilen diziye ilgi oldukça fazla. İlk bölümleri 14 Eylül'de yayınlanan dizide her hafta yeni bir bölüm ekranlara geliyordu. 26 Ekim'de yayınlanan 8. bölümün ardından dizinn 9. bölümü merak edilmeye başlandı. Ancak Dünyayla Benim Aramda dizisi sevenleri için kötü bir gelişme yaşandı.

Dünyayla Benim Aramda 9. bölüm izle var mı?

Dünyayla Benim Aramda'nın ilk bölümleri 14 Eylül'de Disney'de yayınlandı. Dizinin 8. bölümü ise 26 Ekim'de yayınlanacak. Dünyayla Benim Aramda dizisi toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 9. bölümü ekranlara gelmeyecek. Dizi 8. bölüm ile sezon finali yapıyor. Dünyayla Benim Aramda dizisi 2. sezona dair yapımcılardan ve platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünyayla Benim Aramda 9. bölüm çıktı mı?

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger gibi isimlerin başrollerinde olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisinde sona gelindi. Dünyayla Benim Aramda 7. bölüm 19 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlandı. Dizinin 8. bölümü ise 26 Ekim'de yayınlanacak. Ardından 8. bölüm ile dizi final yapacak.

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman?

Dizi sevenlerin büyük ilgi gösterdiği Dünyayla Benim Aramda dizisinin son bölümü ile 2. sezonun ne zaman çıkacağı da araştırılmaya başlandı. Dünyayla Benim Aramda 2. sezona dair yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak beklentilere göre dizi 1. sezonla ekranlara vede edecek.