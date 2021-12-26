Don't Look Up konusu ne? Don't Look Up neyi eleştiriyor? Don't Look Up oyuncuları ve konusu

Don't Look Up konusu ne? Yayınlandığı ilk günden itibaren absürt bir bakış açısıyla olayları eleştiren filmin ana teması büyük ilgi gördü. Yabancı bir yapım olmasına karşın ülkemizde de çok konuşulan Don't Look Up filminin konusu ne? Don't Look Up başrolleri ve oyuncu kadrosunda kimler var? Don't Look Up ne anlatmak istiyor? Don't Look Up ne demek? İşte büyük ilgi gören komedi filmi Don't Look Up oyuncuları ve konusu...

Don't Look Up konusu ne? Yayınlandığı ilk günden itibaren absürt bir bakış açısıyla olayları eleştiren filmin ana teması büyük ilgi gördü. Yabancı bir yapım olmasına karşın ülkemizde de çok konuşulan Don't Look Up filminin konusu ne? Don't Look Up başrolleri ve oyuncu kadrosunda kimler var? Don't Look Up ne anlatmak istiyor? Don't Look Up ne demek? İşte büyük ilgi gören komedi filmi Don't Look Up oyuncuları ve konusu...

Don't Look Up Neyi Eleştiriyor?

Başrollerini Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Meryl Streep'in paylaştığı "Don't Look Up" büyük ilgi gördü. Sosyal Konulu Dramalar ve Komedi türünde gösterilen filmin fragmanı yayınlandı.

Filmde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldız için bilgi vererek insanlığı kurtarmaya çalışıyor. İki düşük seviyeli gökbilimciyi canlandıran usta oyuncuların başına gelenler imalı bir şekilde konu ediliyor. Politika ve medyaya absürt bir bakış getiren film, iki bilim insanının karşılaştığı vurdumduymazlık ve bilim karşıtlığını eleştiriyor.

Don't Look Up Fragmanı İçin Tıklayınız...

Don't Look Up Ne Demek?

Don't Look Up'ın anlamı dilimize "Yukarı bakma" olarak çevriliyor. Komedi türündeki bu filmin afişinde büyük bir tezatlık yapılarak yukarı bakan oyuncuların fotoğrafları eklenmiş.

Don't Look Up Konusu

İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar, ancak hiç kimse onları umursamaz.

Don't Look Up Oyuncu Kadrosu

- Leonardo DiCaprio

- Jennifer Lawrence

- Meryl Streep

- Cate Blanchett

- Rob Morgan

- Jonah Hill

- Mark Rylance

- Tyler Perry

- Timothée Chalamet

- Ariana Grande

- Scott Mescudi

- Michael Chiklis

- Melanie Lynskey

- Himesh Patel

- Tomer Sisley

- Paul Guilfoyle

- Robert Joy

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.