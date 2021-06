Deniz Işın kimdir? Leyla İle Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın nereli kaç yaşında?

Deniz Işın kimdir? Leyla ile Mecnun dizisinin hayranlarını sevindiren flaş bir gelişme yaşandı. Dizi uzun bir süre aradan sonra yeniden ekranlara geliyor. Mecnun rolünde yine Ali Atay olacak. Ancak Leyla karakterini yeni dizide Deniz Işın canlandıracak. Türk dizi tarihine geçen kült yapımlardan biri olan Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Deniz Işın kimdir? Deniz Işın nereli kaç yaşında? Deniz Işın hangi dizilerde oynamıştı? İşte Deniz Işın'ın hayatı ve biyografisi...

Deniz Işın kimdir? Leyla ile Mecnun dizisinin hayranlarını sevindiren flaş bir gelişme yaşandı. Dizi uzun bir süre aradan sonra yeniden ekranlara geliyor. Mecnun rolünde yine Ali Atay olacak. Ancak Leyla karakterini yeni dizide Deniz Işın canlandıracak. Türk dizi tarihine geçen kült yapımlardan biri olan Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Deniz Işın kimdir? Deniz Işın nereli kaç yaşında? Deniz Işın hangi dizilerde oynamıştı? İşte Deniz Işın'ın hayatı ve biyografisi...

Hayran kitlesi en çok olan dizilerden biri olan Leyla ile Mecnun'un uzun süre sonra yeniden ekranlara geleceği açıklandı. Dizi için kolları sıvayan yapım ekibi çekimlere de başladı. Gelen son bilgilere göre dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Yeni Leyla ile Mecnun'da Leyla karakterini Deniz Işın canlandıracak. Dizi hayranları Deniz Işın'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Deniz Işın kimdir? Deniz Işın nereli kaç yaşında?

Deniz Işın kimdir?

Deniz Işın 28 Mayıs 1992 tarihin'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Deniz Işın Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra eğitimini yüksek lisans ile taçlandırdı. Deniz Işın Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptı.

Deniz Işın daha sonra tiyatro eğitimi almaya başladı.

Deniz Işın Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı.

Deniz Işın 2017'de ‘Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de ‘You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Deniz ışın reklam filmlerinde yer almaya başladı.

Ardından dizilerde yeteneğini gösterme fırsatı yakaladı.

"Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi.

Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterini canlandırdı.

Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de oynadı.

Deniz Işın "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandıracaktır.

Deniz Işın son olarak milyonlarca hayran kitlersi olan Leyla ile Mecnun'un yeni çekimlerinde Leyla karakterini canlandıracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.