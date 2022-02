Cillian Murphy'in oynadığı yeni filmden ilk görsel geldi: Oppenheimer filminin konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek?

Peaky Blinders dizisi ile iyice tanınan Cillian Murphy'in başrölünde olduğu Oppenheimer filmi tanıtıldı. Cristopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği film 100 gün vizyonda kalacak. İşte Oppenheimer filmi hakkında tüm bilmek istedikleriniz... Oppenheimer filminin konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek? Oppenheimer filminin oyuncu kadrosu nedir? Detaylar haberimizde...

OPPENHEİMER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oppenheimer filmi 2.Dünya savaşı sıralarında birçok cephede savaş devam ederken ünlü fizikçi J. Robert Oppenheimer nükleer silahların geliştirilmesinde bilimsel ayağını yürüttüğü Manhattan Projesi sürecini konu alıyor. Filmin hikayesi yanlızca senariste ait değil, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" isimli 2005'te yayınlanan ve Pulitzer Ödülü kazanan biyografi kitabından esinlenerek hazırlanmış.

Universal Pictures'ın film hakkında yaptığı yorum ise şöyle: “Dünyayı kurtarmak için aynı zamanda dünyayı yok etmeyi de göze alması gereken esrarengiz bir adamın, bu heyecanı yüksek paradoksunu izleyicilere hissettirecek destansı bir gerilim filmi.”

Peaky Blinders dizisinden birçok kişinin tanıtığı Cillian Murphy, Oppenheimer filminin ana karakterini canladıracak. Film içerisinde karamsar bir kişi rölünü oynayacak olan Murphy, geçmiş dizilerde alışmış olduğumuz gibi sigarası ile tanınacak. Çünkü J. Robert Oppenheimer boğaz kanseri ile savaşmaktadır.

Nolan'ın yazıp yönettiği “Oppenheimer”ın yapımcılığını Emma Thomas, Atlas Entertainment'tan Charles Roven ve Nolan yapacak.

OPPENHEİMER FİLMİ NEREDE ÇEKİLECEK?

Oppenheimer filmi New Mexico, California ve New Jersey dahil olmak üzere ABD'nin birçok farklı eyaletinde filmin senaryosu ve havasına uygun lokasyonlarda çekimlerini gerçekleştirecek.

OPPENHEİMER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU NEDİR?

- Cillian Murphy

- Emily Blunt Florence Pugh

- Rami Malek

- Matt Damon

- Robert Downey Jr

OPPENHEİMER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Oppenheimer filminin çekimleri geçtiğimiz salı günü başladı. Henüz yapım aşamasında olan film için belirli bir tarih verilmesi sağlık bulunmuyor. Ancak filmin yapımcı şirketi olan Universal Pictures, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 21 Temmuz 2023'te filmi seyirciler ile buluşturmayı amaçlıyor. .