Camdaki Kızı dizi 43. bölüm full izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle

Camdaki Kızı dizi 43. bölüm full izle | Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde 'Nalan, gerçek annesinin Feride değil de Sema olduğunu öğrenince yıkılıyor.' başlığı dikkat çekti. Peki son bölümde neler oldu? Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle....

Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde "Nalan, gerçek annesinin Feride değil de Sema olduğunu öğrenince yıkılıyor." başlığı dikkat çekti. Peki son bölümde neler oldu? Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle....

Camdaki Kızı dizi 43. bölüm full izle

Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni bölüm özeti

Nalan, yaşadığı ağır travmalarla nasıl başa çıkacak?

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz. Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü bekler.

Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olur. Selen, şirketteki hisselerini Sedat'a satmak istediğini ve artık şirketle bağının kalmasını istemediğini söyler. Sedat ise hisseleri alabilecek parasının olmadığını söyleyince Selen, Nalan'ın arsasını Sedat'ın almasını ister. Nalan için her şey daha da zorlaşır.

Camdaki Kız Hayri kimdir?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.



Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.



2021 yılında ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşuyor.