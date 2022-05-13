DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
'En iyi tutkal markası Beta Kimya'
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?
RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
Trabzonspor'un kutlama programı açıklandı
Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik
Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak? 2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek? Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?
Erdoğan Bayraktar'dan imalı paylaşım

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Camdaki Kız 42. bölüm izle Kanal D | Camdaki Kız yeni bölüm tek parça full HD izle (42.bölüm)

Camdaki Kız 42. bölüm izle Kanal D | Camdaki Kız yeni bölüm tek parça full HD izle (42.bölüm)

Camdaki Kız 42. bölüm izle | Kanal D'nin sevilen yapımlarından Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü olan 42. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü merakla bekleniyordu. Peki ama Camdaki Kız son bölümde neler yaşandı? İşte merak edilen dizinin detayları...

1 Saat Önce
2022-05-13 15:32:59
Camdaki Kız 42. bölüm izle Kanal D | Camdaki Kız yeni bölüm tek parça full HD izle (42.bölüm)

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü olan 42. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü merakla bekleniyordu. Peki ama Camdaki Kız son bölümde neler yaşandı? İşte merak edilen dizinin detayları..

Camdaki Kız 42. bölüm izle Kanal D

Camdaki Kız dizisinin 42. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ....

Camdaki Kız 42. bölüm özeti

lümde Nalan, ailesinin yıllarca kendisinden sakladığı sırrı öğreniyor. 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 42. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 42. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın hayatı yine alt üst olacak mı?

Feride, Hayri'nin Nalan'a yakınlaşmak istediğinden artık emin olur. Hayri'nin karşısına geçerek son derece sert bir dille uyarıda bulunan Feride, Hayri'den beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Hayri, artık Feride'ye savaş açmıştır. Baskılarıyla Sedat'la görüşmeyi başaran Cana, ona hem Hayri'nin ziyaretinden hem de Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığından bahseder. Cana'nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat; Hayri'ye haddini bildirmeye karar verir ve Nalan'ı da Feride konusunda yoklar. Cana'nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat; Hayri'ye haddini bildirmeye karar verir. Cana, Nalan ve Hayri'nin arasında gizemli bir şeyler olduğunu sezer. Bu sırada yaşadığı sıkıntılardan dolayı doktor kontrolüne giden Cana, hamile olduğunu öğrenir.

Hayri'nin Rafet'le yakın olmasını da kıskanan Sedat, Hayri'ye ne yapacak? Bir diğer tarafta Muzo ve Pera'nın evlilik haberi sonrası Rafet'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo'yu ataması Koroğlu Ailesi'nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır. Sedat, Cana'nın verdiği sırla Nalan'ı da Feride konusunda yoklar. Nalan'a "Annen çıkıp kızları olmadığını söyle" diye sorar. Nalan'ı şoke eden bu soru içine kuşku düşürür. Feride, ortaya çıkan ve yıllardır sakladıkça büyüyen sırrı artık Nalan'a itiraf etmek ister. Nalan, annesinin otele çağırmasıyla apar topar yanına gider. Yıllardır kendisinden saklanan gerçeği Feride'nin ağzından duyar. Nalan, gerçek annesinin Feride değil de Sema olduğunu öğrenince ne yapacak?

Camdaki Kızı dizi 41. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız son bölüm izle (41.bölüm) | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm seyret
İLİŞKİLİ HABERCamdaki Kızı dizi 41. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız son bölüm izle (41.bölüm) | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm seyret
Camdaki Kız dizi 40. bölüm izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle (40.bölüm)
İLİŞKİLİ HABERCamdaki Kız dizi 40. bölüm izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle (40.bölüm)
Camdaki Kız 39. bölüm izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle
İLİŞKİLİ HABERCamdaki Kız 39. bölüm izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle
Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
İLİŞKİLİ HABERCamdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
Camdaki Kız 37 bölüm tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm izle| Camdaki Kız ne zaman final yapacak?
İLİŞKİLİ HABERCamdaki Kız 37 bölüm tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm izle| Camdaki Kız ne zaman final yapacak?
Camdaki kız 35. bölüm tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm (35.bölüm) ful HD izle
İLİŞKİLİ HABERCamdaki kız 35. bölüm tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm (35.bölüm) ful HD izle
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş