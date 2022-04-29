Camdaki Kızı dizi 41. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız son bölüm izle (41.bölüm) | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm seyret

Nalan ve Hayri'nin çekilen fotoğrafları konağa bomba gibi düşüyor. Hayri, Nalan'ın üzerindeki baskıyı kaldırıp onu bu zor durumdan kurtarabilecek mi?

Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korur. Nalan, bu durumdan nasıl kurtulacak? Nalan, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşüyor. Nalan'la fotoğraflarını çeken magazinciler, Hayri'nin hamlesiyle Cana'yı ele verecek mi? Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride, Nalan'ın yine canını yakacağını ve bunun hesabını soracağını düşünür. Ancak Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur. Feride, ilk kez kendisine karşı çıkan Nalan'a nasıl tepki verecek?

Muzo, Selen'in hayatına müdahale etmesinin ardından tüm ailesine karşı tavır alır. Rafet ve Selen'in Pera'nın kim olduğunu öğrenmesiyle olaylar iyice çıkmaza girer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Muzo ise Pera ile evlenmeye karar verdiğini ailesine açıklayınca herkes şoke olur. Hayri'nin Nalan'la fotoğraflarının ortaya çıkması Feride'yi harekete geçirir. Ancak Hayri, tüm cesaretini toplayarak öyle bir hamle yapar ki başta Nalan olmak üzere herkes şoke olur.