Camdaki Kızı dizi 41. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız son bölüm izle (41.bölüm) | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm seyret
Camdaki Kızı dizi 41. bölüm full izle | Kitaptan uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki Camdaki Kız 41. bölümde neler oldu? Camdaki Kız Youtubeda yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm seyret...
2022-04-29 14:00:16
Kitaptan uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki Camdaki Kız 41. bölümde neler oldu? Camdaki Kız Youtubeda yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm seyret...
Camdaki Kız dizi 41. bölüm full izle
CAMDAKİ KIZ 41. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...
Camdaki Kız dizisinin 41. bölümünü tek parça izlemek için yukarıda yer alan bbağlantıya tıklayınız.
Youtube Camaki Kız son bölüm izle
Camdaki Kız dizisini Youtube kanalında izlemek için TIKLAYINIZ...
Camdaki Kız 41. bölüm özeti
Nalan ve Hayri'nin çekilen fotoğrafları konağa bomba gibi düşüyor. Hayri, Nalan'ın üzerindeki baskıyı kaldırıp onu bu zor durumdan kurtarabilecek mi?
Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korur. Nalan, bu durumdan nasıl kurtulacak? Nalan, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşüyor. Nalan'la fotoğraflarını çeken magazinciler, Hayri'nin hamlesiyle Cana'yı ele verecek mi? Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride, Nalan'ın yine canını yakacağını ve bunun hesabını soracağını düşünür. Ancak Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur. Feride, ilk kez kendisine karşı çıkan Nalan'a nasıl tepki verecek?
Muzo, Selen'in hayatına müdahale etmesinin ardından tüm ailesine karşı tavır alır. Rafet ve Selen'in Pera'nın kim olduğunu öğrenmesiyle olaylar iyice çıkmaza girer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Muzo ise Pera ile evlenmeye karar verdiğini ailesine açıklayınca herkes şoke olur. Hayri'nin Nalan'la fotoğraflarının ortaya çıkması Feride'yi harekete geçirir. Ancak Hayri, tüm cesaretini toplayarak öyle bir hamle yapar ki başta Nalan olmak üzere herkes şoke olur.
YORUMLAR (0)