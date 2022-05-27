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Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm izle youtube | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle

Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm izle youtube | Finali beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 138. bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...

2 Saat Önce
2022-05-27 22:40:55
Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm izle youtube | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle

Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm izle youtube

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 138. bölümünü youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir. Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar.

Devamı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 138. bölümünde saklı...

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak?

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 4 sezon izleyicisiyle buluştu. Dizinin 140. bölümde final yapacağı söylentiler arasında yer alsa da kesin bir açıklama henüz gelmedi.

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