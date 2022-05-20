Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm full izle Youtube | Atv Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (137.bölüm) tek parça full HD izle

Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm full izle Youtube | Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 'Hakan, Züleyha'yı korumak için her şeyi göze alıyor!' başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova 137.bölüm tek parça full HD izle...

Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü "Hakan, Züleyha'yı korumak için her şeyi göze alıyor!" başlığıyla verildi. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova 137.bölüm tek parça full HD izle...

Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm full izle Youtube

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 137. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Dizinin 137. bölümü youtubeda henüz tek parça olarak yayınlanmadı. Diziyi tek arça izlemek için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız...

Bölüm özeti

Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir. Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak?

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 3 sezondur izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin bu yıl final yapacağı konuşulsa da kesin bir tarih verilmedi.