Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm izle | Youtube Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek paça full HD izle (136.bölüm)

Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm izle | ATV ekranlarında yayınlanan ve final yapacağı konuşulan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölüm olan 136. bölüm oldukça heyecanlıydı. Peki Zamanlar Çukurova youtubeda yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek paça full HD izle...

ATV ekranlarında yayınlanan ve final yapacağı konuşulan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölüm olan 136. bölüm oldukça heyecanlıydı. Peki Zamanlar Çukurova youtubeda yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek paça full HD izle...

Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 136.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm özeti

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.