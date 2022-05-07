Bir Zamanlar Çukurova 135.bölüm izle | Youtube Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 135.bölüm izle | Yıllardır izleyicisinin nabzını kontrol edip, bağ kuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenlerini üzecek final konuşmaları da kulisleri sallıyor. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Youtube Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle...

Yıllardır izleyicisinin nabzını kontrol edip, bağ kuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenlerini üzecek final konuşmaları da kulisleri sallıyor. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Youtube Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle...

Bir Zamanlar Çukurova 135.bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü olan 135.bölümünü kesintisiz, tek parça youtubeda izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur. Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.

Bir Zamanlar Çukurova final tarihi

Yapım şirketi ve kanaldan henüz net bir açıklama gelmese de Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 140. bölümde final yapacağı konuşuluyor.