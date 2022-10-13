Bir Peri Masalı 3. bölüm full izle | Bir Peri Masalı final mi yapıyor? Bir Peri Masalı 3. bölüm tek parça full HD yeni bölüm izle

Bir Peri Masalı 3. bölüm full izle | Sevilen dizi Bir Peri Masalı'nın reyting sonuçları, dizinin sevenlerini üzdü. Final dedikoduları çıkan dizinin son bölümü de ilgiyle takip edildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Soruların yanıtı için Bir Peri Masalı 3. bölüm tek parça full HD yeni bölüm izle!

Bir Peri Masalı 3. bölüm full izle | Sevilen dizi Bir Peri Masalı'nın reyting sonuçları, dizinin sevenlerini üzdü. Final dedikoduları çıkan dizinin son bölümü de ilgiyle takip edildi. Peki ama son bölümde neler oldu? Soruların yanıtı için Bir Peri Masalı 3. bölüm tek parça full HD yeni bölüm izle!

Bir Peri Masalı 3. bölüm full izle

Her çarşamba akşamı yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Alp, Zeynep'i yeni hayatında bulmuş ve köşeye sıkıştırmıştır. Zeynep, onu ele vermemesi için Alp'i ikna edebilecek midir? Onu ikna etse bile Zeynep'i en çok korkutan kişi onun izini bulmuştur: Babası.

Bir Peri Masalı final mi yapıyor?

Fox TV ekranlarında orijinal senaryoya dayalı çekilen Bir Peri Masalı dizisinin reyting sonuçları üzdü. Dizinin yeterli reyting alamadığı için final yapacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Fakat yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.