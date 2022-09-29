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Bir Peri Masalı oyuncuları | Bir Peri Masalı 1.bölüm izle - Fox TV Bir Peri Masalı 1.bölüm konusu

Bir Peri Masalı oyuncuları | Klasik bir hikayesi olduğu fragmanlarda görünen Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Dizinin ilk bölümü ve linkini sizler için derledikFox TV Bir Peri Masalı 1.bölüm konusu ve Bir Peri Masalı 1.bölüm izle

2 Saat Önce
2022-09-29 11:15:57
Bir Peri Masalı oyuncuları | Bir Peri Masalı 1.bölüm izle - Fox TV Bir Peri Masalı 1.bölüm konusu

Bir Peri Masalı oyuncuları | Klasik bir hikayesi olduğu fragmanlarda görünen Bir Peri Masalı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Dizinin ilk bölümü ve linkini sizler için derledikFox TV Bir Peri Masalı 1.bölüm konusu ve Bir Peri Masalı 1.bölüm izle

Bir Peri Masalı oyuncuları

Dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bir Peri Masalı 1.bölüm izle

Dizinin yayınlanan ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Peri Masalı ilk bölüm konusu

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

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