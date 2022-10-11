Bir Küçük Gün Işığı 6.bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu

Bir Küçük Gün Işığı 6.bölüm izle | Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 6. bölümü çok sevildi. Dizinin yeni bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu ve merak edilenler...

Bir Küçük Gün Işığı 6.bölüm izle | Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 6. bölümü çok sevildi. Dizinin yeni bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm konusu ve merak edilenler...

Bir Küçük Gün Işığı 6.bölüm izle

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 6. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Dila ve Ümran arasındaki savaş artık ölümcül olmaya başlar. Ortadaki savaşın,birinin canına mal olmaması için Fırat bir şeyler yapmalıdır. Fırat hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını henüz anlar. Buzdağının görünmeyen bir yüzü daha olduğunu bilecek kadar tanımaya başlar ailesini.

Bir Küçük Gün Işığı hakkında

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).