Disney+ ekranlarında 16 Kasım günü ilk 2 bölümü yayınlanmaya başlanan orijinal Türk dizisi Ben Gri konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizinin 2 bölümünü izleyenler 3. bölümü ise heyecanla bekleniyor. Peki Ben Gri dizisi 3. bölüm ne zaman? Ben Gri 3 bölüm izle çıktı mı? İşte Ben Gri dizisi hakkında yaşanan son gelişmeler...

Ben Gri dizisi 3. bölüm ne zaman? Ben Gri 3 bölüm izle çıktı mı? Disney Plus Türk abone sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Türk dizilerine ve filmlerine ağırlık veren Disney+'ın son projesi Ben Gri 16 Kasım'da yayınlanan bölümleri ile izleyicilere sunuldu. İlk 2 bölümü büyük bir heyecanla sona eren dizinin diğer bölümleri ise iple çekiliyor.

Ben Gri dizisi 3. bölüm ne zaman?

Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın oynadığı Ben Gri dizisi 16 Kasım'da yayınlanan ilk 2 bölümü ile Disney Plus platformunda yerini aldı. Platformun en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran dizi konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi haftalık olarak yayınlanıyor. Dizinin 3. bölümü 23 Kasım'da Disney'de yayınlanacak.

Ben Gri 3 bölüm izle çıktı mı?

Disney Plus'ın Türk dizisi Ben Gri 3. bölüm 23 Kasım'da yayınlanacak. Disney aboneleri için Ben Gri 3 bölüm izle seçeneği 23 Kasım'da açılacak. Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki dizinin diğer bölümleri ise merakla bekleniyor.

Ben Gri kaç bölüm?

Ben Gri mini dizi olarak ekranlara geldi. Dizinin 8 bölümden oluşması bekleniyor.

Ben Gri konusu

Avukat Fuat, eşi Hülya ve kızları Ceyda'nın hayatları gayet normal gözüküyordu. Ta ki Fuat'a gelen bir mesaja kadar. Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından oluşturulan ve Taylan Biraderler'in yönetttiği Ben Gri dizisinde avukat Fuat'ın kızının başına gelen bir olay sonrası mücadelesi konu ediniyor. Kızının yaşadığı olayın intikamını almak isteyen Fuat, bu sırada esrarengiz bir mesaj alır. Bu mesaj Fuat'ın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine neden olur.

Ben Gri oyuncuları

Timuçin Esen - Fuat

Ebru Özkan - Hülya

Alican Yücesoy - Arda

İlayda Akdoğan - Ceyda

Buçe Buse Kahraman - Selin

Mücahit Koçak

Onur Bilge

Selin Kahraman