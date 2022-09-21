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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve 1.bölüm linki

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve 1.bölüm linki

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle | EDHO sevenlerinin yakından takip ettiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin 1.bölümü reytingleri alt üst etti. Peki bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve 1.bölüm linki!

3 Saat Önce
2022-09-21 13:12:26
Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve 1.bölüm linki

EDHO sevenlerinin yakından takip ettiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin 1.bölümü reytingleri alt üst etti. Peki bölümde neler oldu? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve 1.bölüm linki!

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle

EDHO sevenlerin yakından ilgilendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 1.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncuları
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Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu ve karakterler

- Oktay Kaynarca (Cezayir),

- Ebru Özkan (Leyla),

- Pelin Akil (Firuze),

- Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba),

- Hakan Karahan (Dumrul),

- Erkan Sever (Orhan),

- Ragıp Savaş (Atakan),

- Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas),

- Eren Vurdem (Azamet),

- Aslı Sevi (Azade),

- Kerem Kupacı (Ethem),

- Ziya Kürküt (Bekir),

- Pelin Uluksar (Süheyla),

- Mina Derman (Suna),

- Batuhan Sezer (Ömer Asaf),

- Değer Alp (Canan),

- Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre),

- Burcu Binici (Meltem),

- Ömer Kurt (Kerim),

- Mert Kırlak (George Bagnall),

- Ahmet Yıldırım (Cafer),

- Tanıl Yöntem (Canberk),

- Doruk Öztürk (Şamil),

- Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer),

- Melisa Duru Ünal (Mercan),

- Aylar Melayeva (Sevim),

- Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve

- Işıl Yücesoy (Gülendam).

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